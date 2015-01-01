Свежий номер

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Стратегия иммунотерапии и перспективы использования поликлональных антител в клинической практике (обзор)
Проблема клинической диагностики ящура у овец и коз
Ранжирование химических рисков в пищевой продукции и кормах по степени опасности
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Ксеноимплантация матрикса костной ткани при замещении дефектов кости у кроликов
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Чрескостный остеосинтез у собак при множественных травмах таза с переломами подвздошных костей

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