Свежий номер

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Номер 6, 2016 год
Стратегия иммунотерапии и перспективы использования поликлональных антител в клинической практике (обзор)
Проблема клинической диагностики ящура у овец и коз
Ранжирование химических рисков в пищевой продукции и кормах по степени опасности
Применение новых препаратов для лечения маститов у коров молочных пород
Ксеноимплантация матрикса костной ткани при замещении дефектов кости у кроликов
Влияние новых комбинаций препаратов янтарной кислоты на эмбриогенез
Гистоморфометрические характеристики синовиальной оболочки коленного сустава собак при инволютивных изменениях
Чрескостный остеосинтез у собак при множественных травмах таза с переломами подвздошных костей
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Государственное управление ветеринарии Краснодарского края
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